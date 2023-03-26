محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وأعمال الحديقة المركزية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، موجهاً بإزالة الإشغالات، بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

إنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء

وتفقد المحافظ، الأعمال الجارية بكوبري القنطرة المعدني الجديد، استعداداً لافتتاحه، لإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، وموقف كفر الشيخ العمومي، وتفقد الأعمال الجارية بالحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد، لإقامة مقاعد ثابتة بالحديقة، لتكون متنفساً للمواطنين، في شهر رمضان، والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجهاً بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجهاً بإزالة الإشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.

رصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق كفر الشيخ

وتفقد المحافظ، أيضاً، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، و«كفر الشيخ - المحلة»، «كفر الشيخ - بلطيم»، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويُسر.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الميادين الجديدة، وزراعتها بالأشجار، كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجهاً لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.