وكيل أوقاف كفر الشيخ: لا صحة لغلق مسجد المحطة بقرية الكراكات

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنه لا صحة لغلق مسجد المحطة بقرية الكراكات، التابعة لمركز بيلا، كما جري تداوله عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكداً بأن مصور مقطع الفيديو قام بتصوير وتداول هذا الفيديو في غير مواعيد الصلاة.

وكيل الوزارة: المسجد تُقام فيه جميع الصلوات

وذكر «يونس»، في بيان، أنه عقب نشر هذا الفيديو قام بالتواصل مع إدارة أوقاف بيلا للوقوف علي حقيقة الأمر وبالفحص المبدئي من قبل الإدارة تبين أن المسجد مقام علي محطة السكة الحديد بقرية الكراكات، وتُقام فيه جميع الصلوات، ويقوم المفتشين بمتابعة هذا المسجد كغيره من المساجد المجاورة.

وأوضح «يونس»، أن هذا المسجد به عامل واحد فقط يقوم بفتح المسجد عند الصلاة وعقب انتهاء الصلاة ينتظر لدقائق ويتأكد من أنه لا يوجد أحد في المسجد ثم يقوم بغلق المسجد وهذا ما يحدث في كل صلاة، من الصلوات الخمس، لافتاً أن هناك نظام متبع في المساجد حسب عدد العاملين فيها فالمسجد الذي به عامل واحد يغلق بعد كل صلاة بخلاف المساجد التي بها عاملين وثلاث.

«يونس» يُناشد المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة

وأفاد «يونس»، أن هناك 4 مساجد قريبة من هذا المسجد بهم أكثر من عامل يتم فتحهم لاستقبال المواطنين علي مدار اليوم أحدهم يفصله عن المسجد المشار إليه شريط السكة الحديد فقط، مناشداً المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة، وعدم الترويج للشائعات، وإثارة البلبلة حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.