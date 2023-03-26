«شباب كفر الشيخ» تطلق المشروع الخدمي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب زغلول أبو زيد، التابع لإدارة شباب بلطيم، اليوم الأحد، حيث قام الفريق التطوعى بتنظيف وتعقيم مسجد ناصر بالقرية، ضمن خطة المشروع الخدمى لنشر ثقافة العمل التطوعي.

تشجيع نشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المدني

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يُقدم ندوة توعوية عن مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتبعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها لحماية البيئة، ودور أعضاء الفرق الكشفية فى رفع الوعى، وتشجيع نشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المدني من خلال مشاركتهم فى حملات تطوعية بالمؤسسات والشوارع بالقرى والمدن كما يستكمل تنفيذ المشروع بقرية زغلول أبو زيد بإنارة الشوارع المحيطة بالمسجد.

الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

ويُقام المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ عبد الفتاح الوكيل،.ومصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية.

وتُشرف على تنفيذ المشروع الخدمي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.