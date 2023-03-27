تامر حسني لجمهوره: فخور برحلتي معكم وسعيد بمساندتكم منذ بداياتي

وجه الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لجمهوره على مساندته له طوال مشوارة الفني.

وكتب تامر حسني: «والله بحبكوا أوي، وتعليقاتكوا اللي بقرأها على حبكم ومعايشتكم مع أغانيا من يوم ما ظهرت لحد النهاردة، كلها تعليقات طيبة وجميلة زيكوا، فحسيت عايز أقولكوا إني فخور برحلتي معاكم، وبمشاركتي في حياتكم في أفراحكم وأحزانكم، سواء بأغانيا أو أفلامي أو أي بوست إيجابي بكتبهلكم، ربنا يسعد قلوبكم».

تامر حسني يصور فيلم «تاج»

ويعمل الفنان تامر حسني حاليا، على فيلمه الجديد «تاج»، بعد اعتذار مي عمر، بسبب انشغالها بتصوير فيلم «هارلي» أمام محمد رمضان.

وكتب تامر حسني في منشور عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «نستكمل تصوير فيلم تاج، فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي، بس إن شاء الله المصريين قدها، وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجه مهمة أوي وليه بقول كده».