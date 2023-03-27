 موعد عرض الحلقة الخامسة لمسلسل سوق الكانتو على شاشة DMC

يتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، والمذاعة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة لها.

موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل سوق الكانتو

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل سوق الكانتو في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وشهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة الرابعة رد فعل «طه القماش» والذي يقوم بدوره أمير كرارة، تجاه الخواجة جابر الذي تشابك مع رجاله، وقرر «طه» الانتقام منه، لتنتهي أحداث الحلقة السابقة على تصويب الخواجة جابر السلاح نحو «طه» أمير كرارة، بالإضافة إلى إشعال «رشاد» فتحي عبد الوهاب، النيران بأحد المخازن لاتهام طه.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.