سكاي نيوز: المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتجاوز الخط الأحمر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ما تسبب في اندلاع احتجاجات، بعد يوم من دخوله في خلاف مع الحكومة وتصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما، بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

مظاهرات في أمام منزل نتنياهو اعتراضا على إقالة جالانت

ومع انتشار نبأ إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

وتجمعت حشود أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تشكيله للحكومة الإسرائيلية، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية في إسرائيل.

لابيد يدعو حزب الليكود إلى عدم الموافقة على قرارت نتنياهو

من جهته قال زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس في بيان مشترك إنه لا يمكن أن يتحول أمن الدولة إلى ورقة في اللعبة السياسية، وأن بنيامين نتنياهو تجاوز خطا أحمر الليلة.

كما دعا لابيد وجانتس أعضاء حزب الليكود اليميني الإسرائيلي إلى عدم المشاركة في «سحق الأمن القومي».