معا: صدمة في الجيش الإسرائيلي بعد إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت

قوبل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، مساء أمس الأحد بالدهشة، في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث لم يعتقد ضباط الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيقرر مثل هذه الخطوة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء.

ترقب في الجيش الإسرائيلي بعد قرار نتنياهو

المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، أعربوا عن قلقهم من أن وزير الدفاع القادم سيأمر بمحاكمة الجنود أو عزلهم من الخدمة العسكرية، إذا احتجوا أو تغيبوا عن الخدمة الاحتياطية كجزء من الإجراءات ضد الثورة القانونية.

أركان الجيش الإسرائيلي تبحث تداعيات إقالة جالانت

وفي خطوة استثنائية، قررت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي عقد جلسة اليوم الاثنين، لبحث التداعيات الأمنية لإقالة جالانت، علما بأن الأصوات تتعالى داخل قيادات الجيش للمطالبة بوقف تشريعات مخطط إضعاف القضاء، في ظل تداعياته السلبية على كفاءة الجيش الإسرائيلي.