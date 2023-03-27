يعد شهر رمضان المبارك شهر العبادات والطاعات وأداء الصلوات، ويرغب الآلاف من المواطنين في معرفة مواقيت الصلاة بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023 الموافق الخامس من شهر رمضان المبارك، مع وجود استعدادات من مديرية الأوقاف في المساجد لاستقبال المصليين مع الاهتمام بالنظافة العامة ودورات المياه.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم

وتشغل مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023 قطاعا كبيرا من المواطنين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي مواقيت الصلاة، فموعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة.

موعد صلاة المغرب والعشاء في محافظة المنوفية 27-3-2023

كما شملت بقية مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الاثنين 27-3-2023، موعد صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و 14 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و5 دقائق صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و5 دقائق صباحا، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و55 دقيقة صباحا.