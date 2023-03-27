يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها، عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام الشهر الكريم، في ظل حرص الكثيرين على الالتزام بالصلاة لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة، تزامناً مع روحانيات الشهر الفضيل.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 27-3- 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في خامس أيام رمضان في محافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:

- السحور في تمام الساعة 2:21 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:21 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:39 صباحا.

- الشروق الساعة 6:09 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:18 ظهرا.

- العصر الساعة: 3:46 مساء.

- المغرب الساعة :6:26 مساء

- العشاء الساعة 7:45 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتستمر ساعات الصوم في محافظه مطروح على مدار النهار من آذان الفجر وحتى آذان المغرب كالتالي في 5 رمضان:

مدة ساعات الصوم: 14:02 ساعة.