مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023.. اعرف موعد أذان الفجر
كتب:
عمرو رجب
01:45 ص | الإثنين 27 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين 27-3-2023، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الإمساك 4:17
الفجر 4:25 صباحا
الشروق 5:52 صباحا
الظهر 12:01 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:11 مساء
العشاء 7:28 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 27-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 4:25 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023
تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 12:01 صباحا.
موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف، اليوم الاثنين 27-3-2023 في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة، أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 هو 6:11 مساء.
موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 هو7:27 مساء.