مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023.. اعرف موعد أذان الفجر

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين 27-3-2023، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الإمساك 4:17

الفجر 4:25 صباحا

الشروق 5:52 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:11 مساء

العشاء 7:28 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 27-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 4:25 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 12:01 صباحا.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف، اليوم الاثنين 27-3-2023 في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة، أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 هو 6:11 مساء.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 هو7:27 مساء.