الجيش الأوكراني: إحباط محاولات روسية لاختراق خط الدفاع شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، نجاحه في إحباط محاولات روسية لاختراق خطوط الدفاع في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم التجمع الشرقي للجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية - «لم نسمح للروس باختراق نظامنا الدفاعي في أي مكان، ولم نسمح له بتحقيق مكاسب كبيرة في عمليته الهجومية الاستراتيجية».

الروس ربما سيلجأون إلى نوع من الحصار والمناورة

وأضاف أن «روسيا حاولت خلال اليومين الماضيين اقتحام مواقع المدافعين الأوكرانيين بالقرب من باخموت 18 مرة، فيما تراوح عدد محاولات الاعتداء في السابق من 35 إلى 50 مرة»، موضحا أن الروس ربما سيلجأون إلى نوع من الحصار والمناورة حول باخموت في المستقبل.