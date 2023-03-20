الرئيس الصيني: نفكر في إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، إن المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة، معربا لوكالة «ريا نوفوستي» وصحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسيتين، عن اقتناعه بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أصدرت في 24 فبراير الماضي، بيانًا من 12 نقطة بموقف «بكين» من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بينها ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد، واستئناف الحوار المباشر بين «موسكو» و«كييف».

الرئيس الصيني زار روسيا 8 مرات على مدار 10 سنوات

واوضح الرئيس الصيني، أن رحلاته إلى روسيا تسفر دائمًا عن نتائج رائعة. وسيقوم «شي جين بينج»، اليوم الاثنين، بزيارة دولة لروسيا، في أول زيارة إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

وقال الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، إن على مدار 10 سنوات، زار روسيا بالفعل 8 مرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف «بينج»، أن روسيا والصين تبذلان جهودًا مشتركة لتعزيز دمقرطة العلاقات الدولية، وتتخذان خطوات فعالة لتنفيذ التعددية القطبية الحقيقية، وأوضح الرئيس الصيني، أن «موسكو» و«بكين» ستساهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية.

وتابع الرئيس الصيني قائلا، إن بلاده وروسيا بحاجة إلى مواصلة العمل معًا لربط مبادرة الحزام والطريق بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بوتين: أثق في نمو الصداقة مع الصين بمرور الوقت

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الصداقة مع «بكين» ستنمو بمرور الوقت، كما أن زيارة نظيره الصيني ستسهم كذلك في هذا الغرض.

وقال بوتين، حول ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إن يتم تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة طويلة الأجل بنجاح، مشيرا في مقال لصحيفة «الشعب» الصينية اليومية الرسمية، إلى أن التعاون بين «موسكو» و«بكين» يشمل أيضا الطاقة النووية، حيث يشارك المتخصصون الروس في بناء وحدات طاقة نووية جديدة في الصين.

ودعا الرئيس الروسي، إلى زيادة تبادل حركة السائحين بين البلدين، خاصة وأن البلدين قوتان لهما تقاليد قديمة وفريدة وتراث ثقافي هائل.