وزير الخارجية البريطاني: لا يوجد تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية

نفت بريطانيا، اليوم الأربعاء، وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وذلك عقب تنديد روسيا بخطة لندن من أجل تزويد كييف بذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

بريطانيا: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، نفي المملكة المتحدة وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وقال إن الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا، مضيفاً أن الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولا يوجد تهديد لروسيا.

لماذا سترسل بريطانيا ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا؟

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة، والتي تستخدم في الأسلحة، نتيجة لقدرتها على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

وقالت أنابيل غولدي، مساعدة وزير الدفاع البريطاني، إن بلادها تعتزم إمداد أوكرانيا بقذائف تتضمن اليورانيوم المستنفد، مضيفة أن هذه الذخائر هدفها الفعلي تدمير دبابات ومدرعات حديثة، مشيرة إلى أنه جرى إعدادها للاستخدام بواسطة دبابات «تشالنجر» التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

روسيا ستقوم بالرد

ورداً على ذلك، أدانت روسيا خطة بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إننا علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن عن إمداد أوكرانيا بدبابات فحسب، بل أيضا بقذائف تتضمن اليورانيوم المنضب.

وأضاف أن بلاده سترد في حال أرسلت لندن ذخائر تحتوى على هذا النوع من الذخيرة إلى كييف، في إشارة إلى قرار الغرب القتال مع روسيا بالفعل حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا.