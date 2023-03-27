اليابان تحث الصين على الإفراج الفوري عن أحد مواطنيها

حثت الحكومة اليابانية، السلطات الصينية على الإفراج فورا عن مواطن ياباني محتجز في بكين بزعم انتهاك القانون الصيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية «هيروكازو ماتسونو»، في تصريح للصحفيين، اليوم، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم، إن اليابان طلبت من السلطات الصينية السماح بزيارة قنصلية للرجل المحتجز، مشددا على أن الحكومة تقدم كل الدعم الممكن، بما في ذلك التواصل مع الأشخاص ذوي الصلة.

اليابان طلبت من السلطات الصينية السماح بزيارة قنصلية للرجل المحتجز

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الرجل المحتجز في الخمسينات من العمر، ويعمل في شركة أدوية يابانية، فيما لم تقدم الصين بعد تفسيرا كافيا لما أدى إلى احتجاز مسؤول الشركة اليابانية.