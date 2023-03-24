زلزال يضرب سواحل اليابان بقوة 5.4 درجة.. البؤرة على عمق 60 كيلومترا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، بتسجيل هزات أرضية اليوم الجمعة، قبالة سواحل اليابان بقوة 5.4 درجة.

بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كيلومترا

ووفقا لقناة «روسيا اليوم»، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 621 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوكوسوكا التي يبلغ عدد سكانها نحو 428 ألف نسمة وتقع في جزيرة هونشو.

وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الأرضية، ولم ترد كذلك معلومات عن احتمال حدوث تسونامي بسبب الهزات.