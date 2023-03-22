روسيا تنشر صواريخ دفاعية في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، نشر صواريخ دفاعية ساحلية في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

ونقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو قوله، إنه جرى نشر مجموعة من أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية من طراز «باستيون» في جزيرة «باراموشير»، إحدى جزر الكوريل.

اليابان تصف جزر الكوريل بالمناطق الشمالية

من جهتها، جددت الحكومة اليابانية موقفها حول جزر الكوريل المتنازع عليها منذ عقود، والذي يعود تاريخه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وقالت إنها متمسكة بهذه الجزر التي تسيطر عليها روسيا، وتصفها طوكيو بـ«المناطق الشمالية».

وتقع الجزر المتنازع عليها‭ ‬قبالة جزيرة «هوكايدو» اليابانية الشمالية، وتعرف في روسيا باسم الكوريل، وهي من الأسباب الرئيسية للتوتر القائم بين الدولتين المجاورتين، وتعد هذه الجزر الأربع جزءا من أرخبيل بحري كبير «مجموعة جزر»، وغني بالموارد والمعادن النادرة.

اليابان: الأراضي الشمالية جزر تخضع لسيادتنا

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية اليابانية الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2022، وورد به أن الأراضي الشمالية هي جزر تخضع لسيادة اليابان، وجزء لا يتجزأ من أراضينا، وتخضع الآن لاحتلال غير قانوني من روسيا، في حين ردت موسكو أن كل الجزر الأربع على الحدود مع اليابان ستبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا.

مخاوف من أزمة خطيرة

وهناك مخاوف من أن يقود التصعيد المتبادل بين الدولتين نحو تفجير أزمة خطيرة أخرى على هامش الأزمة الأوكرانية، في وقت يزداد التلويح فيه بحرب عالمية ثالثة.

وقال أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، في وقت سابق، إن إجراء سلسلة مناورات عسكرية في محيط جزر الكوريل عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، يمثل عقابا لطوكيو على اصطفافها مع الغرب والانضمام لفرض العقوبات الصارمة على موسكو، ورفض اليابان بشدة للأزمة.