سعر اليورو اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك.. تعرف على الأعلى والأقل

تراوح سعر اليورو اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك المصرية، بين 32.95 جنيه و33.49 جنيه للشراء فيما بدأ سعر البيع من 33.32 جنيه وحتى 33.83 جنيه، وكان السعر الأقل للشراء من نصيب البنك الأهلي المصري وبنك مصر بـ32.95 جنيه، فيما احتفظ بنوك قطر الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي بأقل سعر للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر اليورو أقل سعر للشراء عند 32.95 جنيه، فيما كان سعر البيع بـ33.44 جنيه، وهو الأمر ذاته في بنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

احتفظت بذلك البنوك الحكومية الثلاث بأقل سعر للشراء، في حين كان أقل أسعار اليورو بيعاً في بنوك أخرى منها قطر الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 33.18 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، مقلصاً بذلك الفجوة بين السعرين أكثر.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في أحد أكبر البنوك الكويتية العاملة في مصر، 33.05 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو في بنك قطر الوطني بـ33.05 جنيه للشراء و33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل سعر اليورو اليوم 33.05 جنيه للشراء فيما جاء سعر البيع عند 33.55 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية المملوك لمجموعة سان باولو الإيطالية، سجل سعر اليورو اليوم 33.05 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي المتحد وفي بنك فيصل الإسلامي وبنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس وبنك المشرق، وبنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك أبوظبي التجاري.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 32.95 جنيه للشراء وهو أرخص سعر لشراء اليورو في البنوك المصرية، ويشاركه في ذلك بنك التنمية الصناعية، في حين جاء سعر البيع بـ33.54 جنيه.

سعر اليورو أمام الدولار

تأرجح سعر اليورو حول 1.075 دولار، منخفضًا من أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.0929 دولار الذي لمسه يوم الأربعاء الماضي، حيث تخلص المستثمرون من العملات ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية والركود.

سيلكون فالي مجدداً

اضطر Credit Suisse إلى الاستفادة من البنك الوطني السويسري للحصول على مبلغ كبير بمليارات الدولارات لتأمين السيولة، بينما كان هناك بعض الارتياح لأن First Citizens BancShares Inc تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على بنك Silicon Valley.

هوت أسهم دويتشه بنك يوم الجمعة حيث قفزت بشكل حاد تكلفة تأمين سنداته ضد مخاطر التخلف عن السداد، وعلى جبهة السياسة النقدية، صرح يواكيم ناجل من البنك المركزي الأوروبي أنه إذا تطور التضخم كما هو متوقع، فلا ينبغي أن يمثل ذلك نهاية حملة رفع البنك المركزي الأوروبي الحالية.