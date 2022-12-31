استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سيطرت حالة من الاستقرار الملحوظ على سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي اليورو، وذلك مع بداية التعاملات المصرفية في البنوك المختلفة اليوم، سواء فيما يتعلق بسعر البيع أو الشراء.

سعر اليورو في البنوك

وترصد «الوطن»، مع بداية المعاملات المصرفية اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق بداية تحديثات البنوك، منذ قليل، على مواقعها الإلكترونية الرسمية، كما يلي:

- سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير 26.23 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في بنك الإسكندرية 26.23 جنيه للشراء، و26.39 للبيع.

- وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 26.17جنيه للشراء، و26.42 جنيه للبيع.

اليورو في بنك قناة السويس

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 26.17 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 26.20 للشراء، و26.39 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 26.27 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- سعر اليورو بالمصرف المتحد 26.17 جنيه للشراء، و26.39 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي سجل 26.16 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 26.16 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.