سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو الیوم الأحد 26-3-2023 في البنك الأهلي المصري استقرارا كبيرا، وبلغ متوسط السعر داخل العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرية 32.9456 للشراء، بينما سجل سعر للبيع 33.4352 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وأوضح البنك الأهلي المصري في بيان رسمي، أنّه جرى نشر أسعار العملات من خلال الموقع الرسمي له، إنّ سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 شهد استقرارا في السعر.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وشهدت أسعار العملات في البنك المركزي المصري، استقرارا في العديد من البنوك، وسجلت أسعار العملات في البنك المركزي المصري، كما يلي.

- سجل سعر الدولار الأمريكي 30.8380 للشراء، و30.9357 للبيع.

- سجل سعر اليورو للشراء 33.5394، والبيع 33.6519.

- سجل سعر الجنيه الإسترليني للشراء 37.903، والبيع 38.0355.

سعر الدولار اليوم في البنوك

يذكر أنّ سعر الدولار الیوم الأحد 26-3-2023 في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع و30.85 للشراء، وسعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 30.95 للبيع و30.85 للشراء، والبنك التجاري الدولي نحو 30.95 للبيع و30.85 للشراء، وبنك HSBC 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، وبنك كريدي أجري كول مصر 30.95 للبيع و30.85 جنيه للشراء .