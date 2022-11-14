سعر اليورو في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم.. 25.08 جنيه للشراء

تشهد معظم عمليات الصرف للبيع والشراء، بالنسبة لأسعار العملات العربية والأجنبية، تغيرات مختلفة أمام سعر الجنيه المصري، مع نهاية التعاملات المصرفية في البنوك، مقارنة بأسعار بداية المعاملات الصباحية، منها سعر اليورو في بنك مصر.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

- بلغ سعر اليورو اليوم فى بنك مصر، اليوم الإثنين، نحو 25.08 جنيه للشراء، و25.30 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار 24.36 جنيه للشراء، مقابل 24.41 جنيه للبيع.

- حقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الإثنين، 28.60 جنيهً للشراء، و28.87 جنيه.

أسعار العملات في بنك مصر

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 76.42 جنيه للشراء، و79.35 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم الريال السعودي 6.47 جنيه، بالنسبة لسعر الشراء 6.49 جنيه بالنسبة لسعر البيع.

- سجل الدينار الأردني نحو 33.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.40 جنيه.

- سعر الدولار الكندي، اليوم الإثنين، بلغ عند عمليات الشراء 18.30 جنيه، وعمليات البيع 18.43 جنيه.

- استقر سعر الريال القطري، اليوم، عند نحو 6.25 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.70 جنيه.

- حقق سعر الدينار البحريني اليوم، عند الشراء 62.94 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 64.75 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني، اليوم الإثنين، في بنك مصر عند عمليات الشراء 61.83 جنيه، و63.40 جنيه للبيع.