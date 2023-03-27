تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في المطرية لـ10 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شاب في منطقة المطرية، بسبب خلافات مالية بينهما، لـ10 أبريل.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «عامل»، قتل المجني عليه «م. أ» 28 عاما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتله، وسدد له عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، أردته قتيلا في منطقة أرض الليمون بالمطرية، بسبب خلافات مالية بينهما، ووقوع مشاجرة بعد حدوث مشادة كلامية كما هو مبين في الأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المطرية، يفيد بالعثور على جثة لشاب في نهاية العقد الثاني من عمره، مصاب بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم الذي اعترف بحدوث مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه، انتهت باستلاله سلاح أبيض، وتسديد عدة طعنات له أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية.