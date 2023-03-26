ينتظر قطاع كبير الجمهور، عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، لاسيما بعد نهاية الحلقة على مشهد مثير يحبس الأنفاس، والتي عُرضت مساء السبت عبر شبكة تليفزيون الحياة.

وتشهد بداية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، جريمة قتل في سوق قرية تل شبورة، كان صاحبها ابن الفنان أحمد بدير، لكن ستكشف الحلقة الجديدة، تفاصيل الجريمة، التي وقعت أمام أهالي القرية وبوجود صفية الفارس عمدة القرية نفسها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، عبر شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 8.15 مساءً، كما سيُعاد في تمام الساعة 2.30 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وكان مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3، قد شهدت الظهور الأول للفنان صلاح عبدالله، الذي يجسد دور «نهرو»، إذ تولى مشيخة القرية لمدة 50 عامًا، واتسم دوره بطابع من الكوميدي، رغم أنَّه مريض بالفشل الكلوي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته كل من روبي، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وإدوارد، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وآخرين.