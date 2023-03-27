أسعار المخللات في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. الكيلو يبدأ من 4 جنيهات

يكثر الطلب على شراء المخللات في شهر رمضان المبارك، فهي لا غنى عنها في وجبة الإفطار، خلال الشهر الفضيل، على مائدة الطعام، لذا حرص التجار بالاتفاق مع التموين والغرف التجارية في المحافظات على توفير السلع الغذائية كل بشكل عام والمخللات بشكل خاص، بأسعار مخفضة تصل 30% بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

أسعار المخللات بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات

وتستعرض الوطن أسعار المخللات بالمحافظات بمعارض أهلا رمضان وتبدأ بسعر 10 جنيهات، وقائمة بأسعار المخللات كالتالي بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات:

- سعر كيلو قرنبيط مخلل 20 جنيها.

- سعر كيلو بصل 26 جنيها.

- سعر كيلو خيار شرائح 20 جنيها.

- سعر كيلو فلفل هالبينو أحمر وأخضر 36 جنيها.

- سعر كيلو ليفت 15 جنيها.

- سعر كيلو مخلل مشكل بلدي 10 جنيهات.

- سعر كيلو زيتون عادي أسود مصري 40 جنيها.

- سعر كيلو باذنجان مخلل 30 جنيها.

- سعر كيلو ليمون أخضر 30 جنيها.

- أسعار المخلل بمعارض أهلا رمضان بالشرقية.

- كيلو زيتون أخضر 30 جنيها.

- زيتون أسود طبيعي 40 جنيها.

- زيتون دولسي 25 جنيها.

- زيتون كلاماتا 50 جنيها.

- زيتون أسود شرائح 40 جنيها.

- بوليف عادي 6.5 جنيها.

- بوليف سوبر 10 جنيها.

- طرشي بلدي 4 جنيهات.

- بصل بكليز 20 جنيها.

- ليمون بالعصفر 15 جنيها.

- فلفل مكسيكي 12 جنيها.

- خيار بلدي 15 جنيها.

- خيار قشة 80 جنيها.

- المخلل الكيلو بـ35 جنيهًا.

أسعار المخللات بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات

يذكر أنّ المخللات لا غنى عنها على مائدة الطعام في السحور والإفطار، لذا عرض التجار ضمن السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات المخللات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في المنافذ التجارية الأخرى.

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تسعى جاهدة لتوفير احتياجات المواطن من سلع غذائية بمعارض أهلا رمضان فضلا عن إحكام الرقابة على الأسعار والصلاحية وكل ما يصب في صالح المواطن.