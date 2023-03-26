تعد اللحوم أحد أهم الوجبات خلال شهر رمضان المبارك كونها وحبة البروتين الحيواني المهمة للصائمين، لذا حرصت الدولة على طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات وفي الشرقية تستعرض الوطن أسعار اللحوم المصنعة والمجمدة وأسعار البط بمنافذ أهلا رمضان بالشرقية.

أسعار اللحوم المصنعة والمجمدة والبط بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

وأوضح حمادة رفاعي بائع بمعرض أهلا رمضان الكائن مقره بشارع الفراخ بمدينة الزقازيق أسعار اللحوم المجمدة، المصنعة والبط ومشتقات اللحوم كالتالي:

سعر كيلو كبدة وقوانص 90 جنيها.

سعر كيلو بانيه 95 جنيها.

سعر كيلو البط من 90 وحتى 95 جنيها.

سعر كيلو استربس 135 جنيها، و110 جنيها حسب النوع.

متراوح سعر كيلو البرجر حسب النوع 59 جنيها، 65 جنيها و80 جنيها حسب نوعه.

مكونات شوربة سي فود 65 جنيها.

كيلو لحم قطع وموزة وفخدة190 جنيها.

كيلو كلاوي 105 جنيهات.

سعر كل من كيلو سجق مصنّع وكيلو سوسيس 45 جنيها.

كيلو لحم مفروم 165 جنيها.

وتواصل مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية طرح السلع الغذائية والاحتياجات اللازمة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار مثيلاتها في المحلات التجارية.

الرقابة على الأسعار بمنافذ أهلا رمضان بالشرقية

ومن جانبه أشار محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية إلى أن الرقابة دائمة على الأسعار في منافذ معارض أهلا رمضان بالشرقية فضلا عن الرقابة على المخابز والمحال التجارية للتأكد من صحة وسلامة الغذاء فضلا عن الرقابة على الأسعار والتأكد من الالتزام بها.