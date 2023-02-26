أسعار المخللات في معارض أهلا رمضان 2023

نقترب رويدا إلى شهر رمضان المبارك، فكلها أيام تفصلنا عنه، فيما يستعد المسلمون لاستقباله بحفاوة وترحاب، فضلا عن طقوس اعتادوها تشملها الاستعدادات السنوية، وتجهيز وجبات أساسية للمائدة، لعل من أبرز ما تضمه قائمة طعام مائدة شهر رمضان في وجبتي الإفطار والسحور كشيء أساسي، هي المخللات بأنواعها، لذا تستعرض «الوطن» أسعار المخللات التي لا غنى عنها خلال شهر رمضان الكريم بمعارض أهلا رمضان 2023.

ويقول هاني محمود يعمل بالرقابة في الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية إن مديرية التموين والغرفة التجارية تحت توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين بمنافذ أهلا رمضان 2023 والتي يحتاجونها على مائدتهم يوما، ويعد أبرزها وأحد أهم الأطباق الأساسية، فلا مائدة تخلو منها لافتا إلى أسعار المخللات تبدأ من 10 جنيهات للكيلو: «الأسعار في المحافظات تتقارب نسبيا باختلاف طفيف».

أسعار المخللات بمعارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية

سعر كيلو شطة بلدي 20 جنيها.

سعر كيلو شطة حمراء 36 جنيها.

سعر كيلو زيتون أخضر طبيعي 36 جنيها.

سعر كيلو مخلل مشكل بوليف 20 جنيها.

سعر كيلو زيتون شرائح 48 جنيها أسود وأخضر.

سعر كيلو قرنبيط مخلل 20 جنيها.

سعر كيلو فلفل هالبينو أحمر وأخضر 36 جنيها.

سعر كيلو ليمون أخضر 30 جنيها.

سعر كيلو ليمون أصفر 24 جنيها.

سعر كيلو باذنجان مخلل 30 جنيها.

سعر كيلو زيتون شرائح طبيعي 60 جنيها.

سعر كيلو زيتون محشي جزر48 جنيها.

سعر خيار كامل 24 جنيها.

سعر كيلو خيار شرائح 20 جنيها.

سعر كيلو بصل 26 جنيها.

سعر كيلو ليفت 15 جنيها.

سعر كيلو ورق عنب للمحشي 36 جنيها.

سعر كيلو مخلل مشكل بلدي 10 جنيهات.

سعر كيلو زيتون عادي أسود مصري 40 جنيها.

المخللات الأكثر طلبا في شهر رمضان

وأشار جمال أبو خليفة بائع وتاجر بمعارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية إلى أن المخللات الأكثر طلبا طوال أيام الشهر إلا مبيعاتها تزداد في شهر رمضان الكريم نظرا لوجوده على المائدة طوال الشهر في وجبتي السحور والإفطار.