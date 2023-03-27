«التموين»: معارض أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وبنفس التخفيضات المطروحة على السلع الغذائية والرمضانية من بداية إقامة المعارض منذ شهر يناير الجاري.

تكثيف ضخ السلع لسد حاجة الشراء من معارض أهلا رمضان

وتلقت وزارة التموين، تقريرا من فروع الشركات العارضة في معارض أهلا رمضان، يفيد باستمرار إقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم السلعية من المعارض حتى الآن.

ووجّهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مخازن الجملة التابعة لها، باستمرار ضخ السلع الغذائية لمعارض أهلا رمضان لسد حاجة المواطنين الشرائية من السلع طوال شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

- دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جرام بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيها.

- لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.