أعلنت وكالة الأنباء السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الرابع من رمضان الموافق 26 مارس الجاري، وفق إمساكية الشهر الفضيل والتي تم إعلانها قبل بداية الشهر.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الرابع من رمضان

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الرابع من رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الرابع من رمضان

ووفق إمساكية شهر رمضان في سوريا للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:43 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 4:13 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:53 مساءً.

وتأتي أخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:23 مساءً

موعد أذان الفجر في سوريا يوم الأحد

وجاء موعد أذان الفجر في سوريا يوم الأحد 26-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:04 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:57 صباحًا.