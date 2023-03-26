الأمم المتحدة: الكويت تعهدت بتقديم 90 مليون دولار لدعم سوريا وتركيا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الكويت تعهدت بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا الشهر الماضي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الكويت في بيان له نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أكد أنه سيتم توجيه هذا التعهد لتمويل النداءات العاجلة التي أطلقتها الأمم المتحدة لكلا البلدين والتي تتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي.

وأوضح أن هذا التمويل الذي يعد من أكبر التمويلات التي قدمتها بلد واحد حتى الآن سيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والإنعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.

شكر وامتنان لدولة الكويت

وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس وفق البيان عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على هذا الدعم، مبينا أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئا في تلك المناطق المنكوبة.

7. 97 دولار مساعدات

وكانت حكومة الكويت قد أعلنت عن جهود إغاثية أخرى بقيمة 30 مليون دولار قبيل حملة جمع التبرعات وبهذا يصبح إجمالي المبلغ الذي تعهدت به الكويت بالكامل لضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا 7. 97 دولار تم توزيعها بالتساوي بين البلدين المتضررين.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في اعقاب الزلازل أنها ستحتاج إلى 398 مليون دولار أمريكي للاستجابة الفورية في سوريا ومليار دولار للاستجابة في تركيا وحتى الآن تم تمويل ما نسبته 79 في المئة للنداء الخاص بزلزال سوريا في حين وصلت نسبة التمويل لنداء زلزال تركيا إلى 19 في المئة.