كثافات مرورية بسيطة بمنطقة وسط البلد والمظلات في خامس أيام رمضان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية، اليوم الاثنين 27 مارس 2023، خامس أيام شهر رمضان الكريم.

هناك كثافات مرورية متقطعة

هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة حتى غمرة.

وللمتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات.

كذلك الأمر، للمتجه إلى ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، فقد ظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري.

ويشهد شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات مرورية، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة عند كورنيش النيل بدأت تزيد عن المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، وتلك كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات.