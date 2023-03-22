الحالة المرورية في الجيزة والقاهرة.. كثافات على طريق المحور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم لمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع وميادين الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.

وقالت لمياء حمدين، مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات القادمة من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، إلى جانب وجود كثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر في ميدان التحرير بالطريق المتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر، يأتي ذلاك فضلا عن وجود كثافات متحركة في شارعي عباس العقاد والطيران وصولا للدائري.

كثافات متحركة برمسيس

وتابعت، أن نفق الأزهر يشهد تباطؤ في حركة السيارات القادمة من صلاح سالم في اتجاه ميدان الأوبرا أو العكس، مشيرًا إلى ظهور بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد.

الحالة المرورية بالجيزة

بينما أشارت الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، إلى وجود كثافات مرورية على طريق المحور القادم من لبنان، والمتجه لمدينة أكتوبر وذلك بسبب التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل، متابعة أن محور صفط يشهد كقافات مرورية تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم بدأت تظهر عليه بعض الكثافات نتيجة التحويلات المرورية هناك.

ونوهت أن الطريق الدائري القادم أكتوبر، لابد من الاتجاه من نفق حازم حسن، ومن ثم الذهاب لمحور 26 يوليو أو محور روض الفرج كبديل للطريق، بينما السيارات القادمة من طريق الواحات يفضل استخدام الطريق السياحي الجديد، لافتة إلى ظهور كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.