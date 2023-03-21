الحالة المرورية في المناطق الرئيسية بالمحافظات.. كثافات أعلى كوبري 15 مايو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم لمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

وقالت لمياء حمدين، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر حتى الآن على معدل الحركة، بينما شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متقطعة وتقل تدريجيًا حتى الوصول لمنطقة غمرة، مشيرة إلى أن هناك تكدس وكثافة مرورية على كوبري 15 مايو المتجه لمنطقة المهندسين بسبب أعمال وإنشاءات التوسعة أعلى المنطقة.

كثافات مرورية على الكورنيش

وأضافت «حمدين»، أنّ الكورنيش يشهد كثافات مرورية بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، بينما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما أن هناك كثافات نسبية عن منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

الحالة المروية بالجيزة

وبالنسبة لشوارع الجيزة، أشارت إلى أن شارع الهرم يشهد تكدس مروري بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزداد تلك الكثافات مع ساعات الذروة، أما باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.

وأكملت أنّ هناك كثافات في اتجاه كوبري الجيزة المعدني، بينما شارع فيصل يشهد تكدس مروري وكثافات كبيرة تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، كما أن هناك كثافات مرورية في شارع السودان مرورا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.