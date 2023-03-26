الحالة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية.. وخطة للقضاء على الكثافات

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة للقضاء على أي كثافات وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم الأحد، كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال.

وتشن الإدارة العامة للمرور، حملات لضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة وتحرير مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.

الحالة المرورية

وفيما يتعلق بالحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت سيولة مرورية في بعض الطرق وكثافات مرورية في طرق أخري، وعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بمنطقة المرج وحتى نزلة قليوب، تباطأت الحركة المرورية وكذلك المتجه إلى منطقة الوراق.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

أما أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، ظهرت كثافات مرورية، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.