رئيس الهيئة الدولية للمسرح: مصر قائدة في كل المجالات الثقافية والفنية

قال محمد الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، إن مصر ساعدت على انتشار المسرح في أغلب الدول العربية.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «دور مصر معروف، وهي قائدة في كل المجالات الثقافية والفنية وغيرها، ومن يتحدث عن المسرح لابد أن يتحدث عن دور مصر في المسرح والسينما والثقافة بوجه عام.. مصر سباقة دائما وانتشار المسرح في الوطن العربي خاصة في دول الخليج كان من مصر، والكل يعرف تاريخ انتشار المسرح في الكويت والسعودية ودول عربية أخرى والذي بدأ من مصر».

تأسيس المعهد المسرحي في الكويت

وتابع: «كان هناك مسرحا بالدول العربية ولكن ليس بشكل احترافي، والفنان الراحل زكي طليمات حمل على عاتقه تأسيس المعهد المسرحي في الكويت، ومن هنا جاء انتشار المسرح».

واستطرد: «مصر ولادة وتضم فنانين كبار، وهناك كثير من الفنانين يمكن اختيارهم كأفضل فنانين مسرحيين منهم سميحة أيوب التي أبدعت في المسرح العربي وسميت سيدة المسرح العربي لما قدمته من أدوار كبيرة على مدى سنوات طوال، وبصمتها وبصمة غيرها من الفنانين الكبار المسرحية موجودة ومستمرة».

وأكد: «مصر تعد منارة للثقافة العربية ونشعر بالسعادة أن تخلد الفنانة سميحة أيوب من منظمة دولية بأنها إحدى السيدات المصريات العربيات المثقفات».