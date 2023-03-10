لجنة تحكيم «الدوم» توجه نصائح للمتسابقين قبل صعود المسرح: «هدوء يسبق العاصفة»

بدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 14 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتحدثت لجنة تحكيم الغناء، المكونة من الفنان حميد الشاعري والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة، في بداية الحلقة عن نظرتهم للمتسابقين ورأيهم في الأغاني وسبب نجاحها، وطقوسهم قبل صعود المسرح.

عادات لجنة التحكيم

رد الفنان حميد الشاعري، على سؤال مذيع «الدوم» عن عاداته وما يفعله قبل الصعود إلى المسرح قائلا: «بجهز نفسي للهدوء الذي يسبق العاصفة، وبقول للشباب مفيش مجال للخطأ، وقولوا اللي انتم عايزين تقولوه، وهتقدموا أحلى ما عندكم».

وأوضحت الفنانة أنوشكا: «طلعة المسرح حاجة مقدسة، ووقفة المسرح ومقابلة الجمهور في منتهى الأهمية، مش بس يوم المسرح والتحضير لازم يكون من قبلها والتركيز جوه نفسك».

ورد أمير طعيمة عن تذكره لأول مره شكره أحد الفنانين بعد نجاح أغنية كتبها، قائلا: «بحب أبقى وسط الجمهور، وأول مرة حد حياني وأنا وسط الجمهور كان الفنان عمرو دياب».

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.