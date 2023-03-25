محمد رمضان لقناة القاهرة الإخبارية: مفاجآت كثيرة بالحلقات المقبلة من جعفر العمدة

قال الفنان محمد رمضان، إن ردود الفعل حول مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على شاشة قناة DMC في شهر رمضان، جاءت إيجابية بشكل كبير منذ عرض أول حلقتين، ورغم ردود الفعل هذه لكن الأحداث المهمة لم تبدأ بعد، إذ إن هناك العديد من الصراعات التي سيشهدها العمل.

جعفر العمدة ثالث تعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي

وأضاف محمد رمضان خلال حوار على قناة القاهرة الإخبارية: «أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن هذا العمل يمثّل التعاون الثالث بيني وبين المخرج محمد سامي بعد مسلسلي الأسطورة والبرنس، وأرى أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في كل الأعمال التي جمعتنا، بالإضافة إلى جودة الفكرة والقصة الجديدة، كما أتعاون مع ممثلين لأول مرة نعمل معًا، وهذا أمر جيد في حد ذاته».

التحدي الحقيقي في المسلسل

وتابع: «التحدي الحقيقي هو أنني أقدّم شخصية تكبرني، وبالتالي هناك بعض التفاصيل لا بد من وضعها في الاعتبار مثل أنه ليس شابًا يستطيع التحرك بسهولة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشخصية نفسها جعفر العمدة فهو شخصية كتومة مليئة بالأوجاع، من بينها فقدانه لابنه الذي لا يعرف عنه شيئًا، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى كثيرة ستظهر خلال الحلقات المقبلة».