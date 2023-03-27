السجن 3 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، عاطلا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن لمدة 3 سنوات بالمطرية.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم حاز كمية من المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة سلاح ناري «فرد خرطوش، وذخائر» للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بأن المتهم يتاجر في المواد المخدرة بدائرة القسم، وحيازة سلاح ناري للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر، هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتحرر المحضر اللازم، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُتقدم.