مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق «المطرية- بورسعيد»

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي كان يستقلها ضحايا الحادث على طريق «المطرية- بورسعيد» الجديد، والمار من بحيرة المنزلة «الحزام الآمن».

حادث تصادم

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم على طريق «المطرية- بورسعيد» الجديد، ووجود ضحايا في الحادث.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت 3 أشخاص إلى مستشفى المطرية المركزي، إلا أن أحدهم توفى عقب وصوله المستشفى متأثرا بإصاباته.

أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع محمد صالح شتات، 32 سنة، من المطرية بالدقهلية، وإصابة كل من عزوز عزوز حمادة، 44 سنة، وصالح مصطفى عبده، 44 سنة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي على طريق «المطرية- بورسعيد» الجديد.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.