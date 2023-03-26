تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الثانية» لـ28 مايو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 14 متهمًا في «خلية المطرية الثانية»، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى 28 مايو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.

وخضع المتهمين الـ14 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المطرية الثانية»، إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم أنّهم في الفترة من 2014، وحتى يونيو 2020، بدائرة قسم المطرية، قادوا جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

كما جاء أيضا في تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين الأول والثاني، تولوا مهمة تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، فضلًا عن انضمام الثالث حتى الأخير إلى جماعة إرهابية، والإمداد بمعونات مادية لتلك الجماعة.