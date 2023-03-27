تجديد حبس لصين سرقا قطع غيار سيارات من مخزن بمنشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس لصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، لاتهامهما بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل أحد المخازن، كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

استقلال دراجة نارية «تروسيكل»

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» مُحملاً عليهـا كمية من قطع غيار السيارات، واعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

عقوبة السرقة

«الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات».. قالها المحامي علي هيكل، الخبير القانوني في بداية حديثه لـ«الوطن»، معلقا على عقوبة جرائم السرقات، مشيرا إلى إن المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.