آخر أخبار المعاشات.. بدء صرف مستحقات أبريل بعد 72 ساعة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023 مع زيادة 15%، بعد 72 ساعة من الآن، أي يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، لنحو 11 مليون مواطن، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

استفادة مستحقي المعاش في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيه

وعن آخر أخبار المعاشات، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه في حالة استحقاق المعاش خلال الفترة 1 أبريل وحتى 30 يونيه 2023، سيستفيد من هذه الزيادة المقررة بنسبة 15% اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة للخدمات التأمينية

وحول آخر أخبار المعاشات، أوضحت الحكومة أنه سيجري توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية، يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.