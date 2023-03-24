موعد صرف زيادة المعاشات 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة معاشات 2023، لافته إلى أنه سيتم بدء صرفها من يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك أو البريد، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وصرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، سيكون اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023

وأشارت التأمينات، إلى أنه بالتزامن مع تحديد موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023، فهناك 11 مليون مواطن سيصرفون زيادة المعاشات 2023، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

وأوضحت التأمينات الإجتماعية، أنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات لمدة 3 أشهر، تقدر بنحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيه، مشيرة إلى أن حالات استحقاق المعاش، خلال الفترة من أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023، يحق لها الاستفادة من الزيادة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

تغذية ماكينات الصرف

ولفت بنك ناصر الاجتماعي أنه تم تغذية ماكينات ATM بالنقدية بشكل مستمر، كما تم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري» على مستوى الجمهورية، مع إتاحة صرف معاشات أبريل 2023 في كل فروع البنك المختلفة المنتشرة بكل محافظات مصر إلى جانب بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.