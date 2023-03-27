موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27.. صيام 14 ساعة

يستعد أبناء محافظة الوادي الجديد للإفطار في خامس أيام شهر رمضان الكريم، الموافق 27 مارس 2023، لذا يبحث كثيرون عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين، وهو ما تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الاثنين

ووفقاً للإمساكية التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في خامس أيام رمضان في محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، سيكون في تمام الساعة 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

وتضمنت الإمساكية أيضًا مواقيت الصلاة في خامس أيام الشهر الكريم، إذ تحين صلاة العصر في الساعة 3:32 مساء، والعشاء في 7:28 مساء، وتصل مدة ساعات الصوم إلى 14 ساعة.

موعد الإفطار في الوادي الجديد اليوم الاثنين

وتستعد جميع المنازل في محافظة الوادي الجديد لإعداد إفطار خامس أيام شهر رمضان 2023، فيما تزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات.