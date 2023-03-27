وصول الدفعة الثانية من 65 ألف شنطة رمضانية للأسر الفقيرة في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول 1500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة ثانية من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير الحماية الاجتماعية للفقراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

توزيع الشنط الرمضانية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفعة الأولى وعددها 1500 شنطة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجارٍ توزيع الدفعة الثانية.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، أفاد عبر تصريحات سابقة أن عملية التوزيع للشنط الرمضانية قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.