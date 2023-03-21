محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية واستمرار الحملات لمراقبة الأسعار.. تخفيضات كبرى

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة

أكد المحافظ، المتابعة المستمرة، لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الأسعار، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ، مشيراً إلى المحافظة لديها مخزون سلعي، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان المبارك.

التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بأنه وجّه رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنيين، بأهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تحقيق سيولة ويُسر الحركة المرورية

وأضاف المحافظ، أنه كلف أيضاً بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المرور، لتحقيق سيولة ويُسر الحركة المرورية، والمتابعة المستمرة لمعارض أهلا رمضان، للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل واضح للمستهلكين، إضافة للالتزام بالتخفيضات المقررة من 20 لـ30%، والتواصل مع كبار المنتجين، والتجار، والموردين، وأصحاب المصانع، لتوفير السلع، إضافة للرقابة المستمرة، للتأكد من توافر السلع بمختلف المنافذ، وتحقيق الانضباط في الأسواق، كما أعطي تعليماته بمتابعة معارض «أهلاً رمضان» التي جرى إقامتها بمراكز ومدن المحافظة، وعددها 16 معرضاً، إضافة للمنافذ المتعددة، وهايبر المنطقة الشمالية غرب كفر الشيخ، وماركت المنطقة الشمالية بمدينة بلطيم.