توزيع 22 ألف شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع 22 ألف شنطة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية في المدن والقرى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بإشراف وحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، وحسناء أحمد يونس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع الشنط على الأسر الأولى بالرعاية

وكانت مديرية التضامن بكفر الشيخ تسلمت 22 ألف شنطة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز، كدفعة أولى، حسب كشوف التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

ودعم صندوق تحيا مصر محافظطة كفر الشيخ بأكثر من 50 ألف كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ هذا العام، إلى جانب قيام جمعيتي الأورمان ومصر الخير بتوزيع أكثر من 6 آلاف كرتونة غذائية على الأسر، حيث جرى توزيعهم على الجمعيات الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

إعداد كراتين رمضان لتوزيعها على الأكثر احتياجا

بينما حرص مواطنون على إعداد كراتين رمضان لتوزيعها على الأكثر احتياجا في قراهم، فضلا عن قيام البعض بعمل موائد الرحمن لإفطار الصائمين وتوزيع لحوم أيضا على المواطنين كنوع من أنواع التكافل والتراحمم بكفر الشيخ.

فيما تقوم «مطابخ الخير» بإعداد الوجبات الغذائية لإفطار الصائمين وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا طوال أيام الشهر الفضيل، حيث يوزع مطبخ دسوق نحو 400 وجبة، بينما يوزع مطبخ البرلس نحو 300 وجبة.