جداول امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام في أسيوط

أعلنت قسم التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي تنطلق يوم 1 أبريل المقبل، خلال حصص اليوم الدراسي بمختلف مدارس القرى والمراكز بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام

السبت 1 أبريل: أداء امتحان اللغة العربية

الأحد 2 أبريل: أداء امتحان اللغة الانجليزية

الاثنين 3 أبريل: أداء امتحان اللغة الفرنسية

الثلاثاء 4 أبريل: أداء امتحان الرياضيات

الأربعاء 5 أبريل: أداء امتحان الفيزياء

الخميس 6 أبريل: أداء امتحان الكيمياء

السبت 8 أبريل: أداء امتحان الاحياء

الأحد 9 أبريل: أداء امتحان الفلسفة

الاثنين 10 أبريل: أداء امتحان التاريخ

الثلاثاء11 أبريل: أداء امتحان الجغرافيا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

السبت 1 أبريل: امتحان اللغة الغربية

الاحد 2 أبريل: امتحان اللغة الانجليزية

الاثنين 3 أبريل: امتحان اللغة الفرنسية

الثلاثاء 4 أبريل: امتحان الرياضيات.

الأربعاء 5 أبريل: امتحان الفيزياء - امتحان التاريخ.

الخميس 6 أبريل: امتحان الكيمياء - امتحان الجغرافيا.

السبت 8 أبريل: امتحان أحياء - امتحان علم نفس.

الأحد 9 أبريل امتحان فلسفة - امتحان تطبيقية.