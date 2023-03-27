جداول امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام في أسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
12:04 م | الإثنين 27 مارس 2023
مديرية التربية والتعليم بأسيوط أرشيفية
أعلنت قسم التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي تنطلق يوم 1 أبريل المقبل، خلال حصص اليوم الدراسي بمختلف مدارس القرى والمراكز بالمحافظة.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام
السبت 1 أبريل: أداء امتحان اللغة العربية
الأحد 2 أبريل: أداء امتحان اللغة الانجليزية
الاثنين 3 أبريل: أداء امتحان اللغة الفرنسية
الثلاثاء 4 أبريل: أداء امتحان الرياضيات
الأربعاء 5 أبريل: أداء امتحان الفيزياء
الخميس 6 أبريل: أداء امتحان الكيمياء
السبت 8 أبريل: أداء امتحان الاحياء
الأحد 9 أبريل: أداء امتحان الفلسفة
الاثنين 10 أبريل: أداء امتحان التاريخ
الثلاثاء11 أبريل: أداء امتحان الجغرافيا
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام
السبت 1 أبريل: امتحان اللغة الغربية
الاحد 2 أبريل: امتحان اللغة الانجليزية
الاثنين 3 أبريل: امتحان اللغة الفرنسية
الثلاثاء 4 أبريل: امتحان الرياضيات.
الأربعاء 5 أبريل: امتحان الفيزياء - امتحان التاريخ.
الخميس 6 أبريل: امتحان الكيمياء - امتحان الجغرافيا.
السبت 8 أبريل: امتحان أحياء - امتحان علم نفس.
الأحد 9 أبريل امتحان فلسفة - امتحان تطبيقية.