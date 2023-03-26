مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بصحراوي أسيوط الغربي

لقي 3 مصرعهم وأصيب 10 آخرين في تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع جرار زراعي بطريق أسيوط الغربي القاهرة أمام كافتيريا المصطفى بمحافظة الفيوم، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بصحراوي أسيوط الغربي

وكان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق اسيوط القاهرة الغربى بمحافظة الفيوم عندما اصطدمت سيارة ميكروباص قادمة من المنيا وفى طريقها الى القاهرة بجرار زراعى مما ادى الى اصابة 10 أشخاص ووفاة 3 من الركاب وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وجاري الوقوف على أسماء المصابين والمتوفين في الحادث.