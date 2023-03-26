لقي 3 مصرعهم وأصيب 10 آخرين مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع جرار زراعي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وخلال السطور القادمة نستعرض تفاصيل حادث طريق أسيوط الصحراوي.. وأسماء المصابين.

تفاصيل حادث طريق أسيوط الصحراوي.. وأسماء المصابين

تعود تفاصيل حادث طريق اسيوط الصحراوي عندما تلقت ادارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق اسيوط قرب محافظة الفيوم حيث اصطدمت سيارة ميكروباص قادمة من المنيا وفى طريقها الى القاهرة بجرار زراعى مما ادى الى اصابة 10 أشخاص ووفاة 3 من الركاب وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والمتوفين الى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى حصر اسماء المصابين والوفيات.

تفاصيل حادث طريق اسيوط الصحراوي.. وأسماء المصابين

وتبين أن حالات الوفاة هي: أحمد عماد سعيد، مقيم الواسطى 30 سنة، راشد سعد فرجاني، 35 سنة، منى حسن حسان، 28 سنة، مقيمة شبرا الخيمة بالقاهرة.

كما تبين أن اسماء المصابين في حادث اسيوط الصحراوي هم: زكريا حامد حسن، 45 سنة، مقيم اخميم محافظة سوهاج، وزياد وهبة سعيد، 15 سنة، طالب، مقيم الجيزة، وخليفة عز الدين حسين، 29 سنة، مقيم محافظة قنا، وصابرين عبد النبي حسين حسان، 24 سنة، شبرا، وندا محمد صلاح، مصابة غيبوبة، وطارق محمد صلاح، 6 سنوات، رحمة محمد صلاح، ربة منزل، 20 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، محمد محمد محمد، 35 سنة، مقيم الواسطى بني سويف، وسامح صلاح كامل، 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى.