مصرع مسن صعقا بالكهرباء أمام مسجد القدوس في «زهور بورسعيد»

لقي مسن مصرعه، اليوم، بادعاء صعق كهربي بجوار مسجد القدوس في منطقة الخمس آلاف وحدة بحي الزهور في بورسعيد، ونُقلت الجثة إلى المستشفى.

نقل الجثة إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول مسن بواسطة الأهالى إلى مستشفى الزهور جثة عمره 90 سنة، مصاب بادعاء صعق كهربى وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحريات رجال البحث الجنائي

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن الرجل في التسعين من عمره، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بجوار مسجد القدوس بحي الزهور، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.