مصرع شاب صدمته سيارة في التجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة، حادث سير مروري اصطدام سيارة بشاب أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة، كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة القسم، اصطدام سيارة بشاب في أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شاب في الثاني من عمره عقب اصطدام سيارة به ما أسفر عن وفاته في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فضلًا عن التحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين الانتهاء من إجراءات تسليمه لذويه.